Veneto, zero vittime per il Covid nelle ultime 24 ore: non accadeva dall'agosto 2020

Zero vittime nelle ultime 24 ore. Per il Veneto non accadeva dall'agosto del 2020. E' il bollettino regionale annunciato oggi. Il Veneto non registra alcun decesso di malati Covid nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione.

L'ultima volta che la tabella dei morti aveva segnato zero era stato il 6 agosto 2020. I nuovi contagi da ieri sono 87, per totale di infetti dall'inizio dell'epidemia che sale 424.615. Il dato delle vittime rimane invariato a 11.600.