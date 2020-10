Covid, 20 contagiati a Gaeta. Il sindaco: «Sono allievi della Scuola nautica»

«Manteniamo alta la guardia. Oggi a Gaeta si registrano 20 nuovi casi, tutti asintomatici, una parte, 15, riportati nel bollettino quotidiano dell'Asl di Latina - ha scritto il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano sul suo profilo Fb - Parliamo di allievi della Scuola Nautica della Guardia di Finanza che sono stati messi in quarantena, in via precauzionale, già da qualche giorno mentre è stata prontamente ricostruita la rete dei contatti».

Per questo motivo il sindaco invita alla «massima attenzione, massima cautela» e al rispetto delle regole: «Distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani».

