Zone rosse e Regioni che virano al giallo: l'inverno che ci aspetta (ma sarà migliore di un anno fa)

Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Sono queste le tre Regioni che, sulla base del numero dei ricoveri, sono più vicine al passaggio in fascia gialla. Non è detto però che succederà già la prossima settimana perché il sistema di limitazioni è differente da quello dell'inverno 2020. Si basa soprattutto sul tasso di saturazione dei reparti (l'allarme scatta quando sono occupati più del 10 per cento dei letti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati