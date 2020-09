Cremona, velivolo prende fuoco e precipita: due morti accertati

Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio. L'incidente è avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona.



Ultimo aggiornamento: 11:21

