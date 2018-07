Cremona, uomo ucciso in strada a colpi di arma da fuoco: fermato l'ex della fidanzata

Un uomo è stato fermato per l'omicidio in strada oggi a Pandino, nel cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato bloccato dai Carabinieri a Settala, nel Milanese. L'uomo ucciso è un quarantatreenne raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto che constatare il decesso.



La vittima, si ipotizza di nazionalità peruviana, è stata uccisa con tre colpi di pistola poco dopo le 15,30 davanti a un ristorante cinese. Si è trattato di una vera e propria esecuzione: il terzo colpo, a differenza dei primi due, è stato esploso a distanza ravvicinata per finire l'uomo che era rimasto ferito. Sono ancora ignote le cause del delitto. Sul selciato sono stati trovati i tre bossoli. L'uomo sarebbe stato in compagnia della fidanzata, rimasta illesa. Gli inquirenti sarebbero sulle tracce dell'assassino, pare noto alle forze dell'ordine.

Venerdì 13 Luglio 2018, 17:41

