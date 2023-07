La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge del 28 giugno scorso sembrava aver risolto una questione dolorosa che va avanti da almeno 20 anni. Chi, come e quando dovrà risarcire le famiglie delle vittime dei crimini nazisti dal 1939 al 1945, in possesso di una sentenza del tribunale che ne riconosce il diritto? Seguendo le indicazioni del decreto del governo Draghi che, nell'aprile 2022, aveva istituito un fondo per risarcire le vittime di «crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich», il governo Meloni ha dato il via a un fondo di 61 milioni per tre anni. Ne avrebbero accesso i familiari delle vittime che, dall'entrata in vigore della legge, hanno ottenuto una sentenza di risarcimento su quanto subito in quegli anni, o hanno avviato entro il prossimo mese una causa giudiziaria. Ma la decisione del governo, che per quest'anno stanzia 20 milioni di euro, non ha risolto questioni aperte da una decina d'anni, con contenziosi internazionali tra l'Italia e la Germania, decisioni della Corte internazionale di giustizia nel 2012 e anche della Corte costituzionale nel 2014. Il passato non trova soluzione, le sofferenze e i dolori di una guerra feroce non riescono a essere sanati.

Il governo Draghi fu costretto a inserire nel decreto sul piano di resilienza anche l'articolo 43, che istituiva un fondo per risarcire le vittime italiane del Terzo Reich. Affrontava una questione mai chiusa di politica internazionale, sollevata dalla Germania che aveva pendenti richieste di risarcimenti per sentenze dal 2014 al 2022, su cui il tribunale di Roma aveva disposto anche pignoramenti a immobili di proprietà tedesca: l'Istituto archeologico tedesco, il Goethe Institut, l'Istituto storico tedesco, la Scuola Germanica. La Germania si è opposta ai pignoramenti, forte della decisione della Corte internazionale di giustizia che le aveva riconosciuto l'immunità su quei crimini. Ma più sentenze di tribunali italiani, come a La Spezia o Firenze, danno invece la possibilità di richiedere il risarcimento alla Germania. E la Corte costituzionale lo ha dichiarato ammissibile.

Ma i pignoramenti sugli immobili di proprietà tedesca hanno accentuato tensioni diplomatiche tra Germania e Italia, con ripercussioni sull'intera vicenda. Per questo, il premier Mario Draghi, lavorando a costruire un clima di rasserenazione in vista dei finanziamenti del Pnrr, aveva pensato a un fondo italiano che, di fatto, sollevava la Germania dagli obblighi di risarcimento. E lo ha inserito nel decreto di resilienza.

Era diventata, dunque, anche una questione in qualche modo parte del Pnrr di cui ha dovuto occuparsi il governo Meloni. Così, pochi giorni fa, il fondo di 61 milioni per tre anni è stato istituito. Richiama il decreto del governo Draghi che, a sua volta, si rifaceva a un accordo del 1962 tra Italia e Germania che assegnava al nostro Paese l'obbligo di risarcire le vittime dei crimini compiuti dai militari tedeschi dal primo settembre 1939 all''8 maggio 1945. Ma mentre veniva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge che istituisce il fondo, la Corte costituzionale è stata investita da una nuova eccezione di costituzionalità sulla materia. La richiesta arriva dal tribunale di Roma, nella causa avviata da eredi di vittime a Bologna per centomila euro. Sul pignoramento dei beni tedeschi in Italia, dopo il decreto del governo Draghi la Germania ha subito chiesto l'estinzione della causa.

Evidenti le motivazioni: con il fondo istituito in Italia, ogni risarcimento dovrebbe essere a carico del nostro Paese. Ma, per accedere al fondo, gli eredi delle vittime dovranno avviare con lo Stato procedure amministrative simili a quelle delle vittime di reati mafiosi, abbandonando le cause civili esecutive con la Germania. Per la seconda volta, la Consulta dovrà occuparsi di questa materia dalle delicate implicazioni di politica internazionale. Può, con l'iniziativa avviata dal governo Draghi e seguita dal governo Meloni, la Germania tirarsi fuori da tutti i procedimenti in corso di risarcimenti alle vittime del Terzo Reich? È davvero una dolorosa saga infinita, che investe non meno di 22mila vittime dei crimini di guerra nazisti, come stimò una ricerca del 2016. Crimini rimasti a lungo impuniti.