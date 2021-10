Cristian Tocia, pizzaiolo morto per emorragia cerebrale a 44 anni. «Lavorava 20 ore al giorno, stava per andare in ferie»

CHIOGGIA - Lavorava sempre. Cristiano Boscolo Cegion, detto Cristian Tocia, titolare dell'omonima pizzeria al taglio, in via San Marco, era infaticabile. «Anche 20 ore al giorno», ricorda qualcuno. Le sue ultime vacanze erano durate tre giorni, a metà aprile e, proprio perché uno stacco, ogni tanto, ci vuole, aveva avvertito tutti i suoi clienti che avrebbe chiuso per una decina di giorni, dal 18 al 27 ottobre. Non ha fatto in tempo a godersi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati