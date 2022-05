Crolla il controsoffitto in un'aula del Marconi a Latina, tre studenti portati in ospedale

Questa mattina presso l'istituto Marconi di Latina, in via Reno, è crollato un controsoffitto in cartongesso durante una lezione di una terza classe. La struttura ha colpito tre studenti. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

Sono stati momenti di paura. I ragazzi, visitati sul posto, hanno riportato escoriazioni ed accusano dolori alle braccia ed alle spalle per questo si è deciso di trasferirli all'Icot per accertamenti. Va precisato che non sono in condizioni gravi.

Poco dopo al Marconi sono intervenuti anche i tecnici della Provincia di latina. Il crollo infatti è avvenuto all'interno della ex Palestra, dove nel 2020 allo scoppio della pandemia si decise di ricavare delle aule di fortuna rinunciando allo spazio per le attività sportive. In palestra furono realizzate delle aule con una struttura in cartongesso. E' in una di queste aule che è crollato il controsoffitto.