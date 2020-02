Crolla una palazzina di due piani: persone soccorse sui balconi, si cercano dispersi

A Caltagirone (Catania) è crollata in serata una palazzina di due piani: persone soccorse sui balconi. «Squadre ordinarie, #usar e cinofili dei #vigilidelfuoco stanno intervenendo a Caltagirone (CT) per il crollo di una palazzina di 2 piani: soccorse due persone bloccate su un balcone. In corso la ricerca di eventuali dispersi 20:30 #1febbraio».



È quanto si legge in un tweet dei vigili del fuoco. Sul posto in Sicilia stanno operando vigili del fuoco, polizia, carabinieri e i medici del Suem. Pare che l'immobile non fosse abitato e in disuso da tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato due cittadini coinvolti che non sono in pericolo di vita e che hanno riportato delle escoriazioni. Presenti le forze dell'ordine e i sanitari del 118: proseguono comunque le ricerche tra le macerie del palazzo. Da appurare le cause del crollo. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: 21:07

