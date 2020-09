Crolla una rimessa per i bus a Roma: si cercano persone tra le macerie

Crollo di una copertura di un edificio in Via Luigi Tamburrano all’incrocio con Via Grotta di Gregna, a Colli Aniene. A cedere la struttura di una rimessa di autobus di due piani. I vigili del fuoco stanno intervenento con 2 squadre e l'autogru. La copertura della rimessa è completamente “collassata”.



Gli addetti presenti sul posto affermano di non aver visto persone coinvolte dal collasso della struttura. I vigli del fuoco stanno comunque scavando tra le macerie per cercare eventuali persone sepolte. In arrivo anche i cinofili. Ultimo aggiornamento: 12:27