Crolla il soffitto in un liceo: studente di 17 anni rimane ferito

Una parte del soffitto di un'aula del liceo Giolitti-Gandino di Bra (Cuneo) è crollata e un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo non grave. Lo studente è stato trasportato in ospedale a Verduno, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, sei aule sono state evacuate, mentre nelle restanti classi sono riprese le lezioni. In corso l'ispezione dell'edificio.

