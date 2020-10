Crolla solaio di un palazzo in costruzione: morto un operaio, ferito un collega

Dramma a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove è crollata una porzione di solaio di un edificio in costruzione in via della Liberazione e ha provocato la morte di un operaio, mentre un collega è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15.20.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima e affidato il ferito ai sanitari del 118.

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA