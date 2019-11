Crolla viadotto sull'A6 nel Savonese. Cedimento per una frana, «nessun coinvolto»

Torino-Savona nel tratto savonese in direzione Nord, all'altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori. Da una prima verifica dei vigili del fuoco, dunque, sembra che il i è verificato il crollo di una porzione di viadotto sull'autostrada A6nel tratto savonese in direzione Nord, all'altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori.

non abbia coinvolto persone.

Crolla viadotto A6 un disastro! Non ci sono ancora notizie certe #A6 #AllertaMeteoLIG pic.twitter.com/aT97IIYosH — Roberto Catzeddu (@RobertoCatzeddu) 24 novembre 2019

Torino-Savona era di circa di una trentina di metri, situato dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il tratto di autostrada crollato lungo la Torino-Savona appartiene alla A6, la cosiddetta «Autostrada dei Fiori», gestita dal Gruppo Gavio. Il tratto di viadotto crollato dell' autostrada A6 lungo laera di circa di una trentina di metri, situato dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il tratto di autostrada crollato lungo la Torino-Savona appartiene alla A6, la cosiddetta «Autostrada dei Fiori», gestita dal Gruppo Gavio.

Il crollo causato da una frana della montagna. È una frana la causa del È unala causa del crollo di una porzione di viadotto lungo l' autostrada A6

, tra l'innesto con l'autostrada A10 e Altare, in direzione Torino. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di

, che si è portata via una trentina di metri del

.

L'

è stata chiusa. L'

è interrotta tra Savona e Altare, in direzione Torino. A scopo precauzionale, secondo quanto si apprende, il traffico sta per essere interrotto anche nel tratto opposto, in direzione Savona.

Ultimo aggiornamento: 15:29

