Crollo del Globe Theatre a Roma, sei ragazzi dimessi. D'Amato: «Una ragazza operata sta bene»

Sei ragazzi degli undici ricoverati in ospedale per il crollo di una scala al Globe theatre di Roma sono stati già dimessi. Gli altri 5 saranno dimessi in giornata. Una ragazza è stata sottoposta ad intervento andato bene: ora è vigile. Nel crollo sono rimaste ferite 12 persone, di cui undici ricoverati e una medicata sul posto. Si tratta di studenti e professori di licei romani e abruzzesi che avevano appena finito di assistere al Macbeth.

«Sei sono stati dimessi, altri saranno dimessi oggi. Una ragazza sottoposta ad intervento andato bene, è vigile e orientata». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.