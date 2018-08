Catastrofe a Genova, faro puntato sui controlli blandi da parte dei periti delle Infrastrutture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 09:10

GENOVA - Sta diventando sempre più complicata la posizione dei membri della Direzione di valutazione della concessione, la struttura presso il ministero delle Infrastrutture che avrebbe dovuto controllare con cadenza trimestrale lo stato delle tratte autostradali affidate a società private. La commissione ministeriale voluta dal ministro Toninelli e dal sottosegretario Rixi, dopo il crollo del viadotto Morandi che ha portato con sé 43 vittime, oltre a valutare le cause del crollo ha anche competenze di ispezione interna su quella Direzione.E la prima valutazione delle relazioni prodotte dall'ufficio parlerebbe di un quadro piuttosto carente, tanto che dopo la prima settimana di lavoro il gruppo guidato dall'architetto Roberto Ferrazza ha deciso che convocherà i dirigenti della Direzione per chiedere chiarimenti sul lavoro svolto: una convocazione non scontata, tanto più che le nuove norme danno ampi poteri agli ispettori interni anche di proporre sanzioni disciplinari.