Genova, sequestrati pc e mail. L'ipotesi della Procura: tirante rotto

Sabato 18 Agosto 2018, 08:30

GENOVA - Intercettare ex post - attraverso il sequestro di hard disk e mail e ogni materiale informatico - i dirigenti di Società Autostrade in Liguria. È una mossa forte quella scelta dalla procura di Genova per il primo passaggio formale dell'indagine sul viadotto Morandi, iscritta per disastro e omicidio plurimo colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il pool investigativo composto da Guardia di finanza, Squadra mobile e Vigili del fuoco sta eseguendo da ieri pomeriggio un decreto di sequestro che porterà negli uffici giudiziari tutti gli atti relativi alla costruzione e alla manutenzione del ponte crollato. L'ordine di sequestro è diviso in parti diverse. Da un lato l'indicazione di mettere i monconi di ponte ancora in piedi sotto stretta sorveglianza, con divieto, persino ai periti, di salire su quel che resta del viadotto senza specifiche autorizzazioni. I detriti precipitati saranno invece trasferiti in un'area per essere analizzati. E, contemporaneamente, i pm Paolo D'Ovidio, Walter Cotugno e Massimo Terrile hanno deciso di acquisire, oltre alle carte, ogni mail o documento digitale, inclusi gli hard disk, dei dirigenti che hanno partecipato alle decisioni sulla manutenzione del Viadotto.