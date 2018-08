Catastrofe a Genova, lo strazio del papà di Battiloro: «No ai funerali di Stato, mio figlio è stato ucciso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 17 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli-Genova. Anzi, Torre del Greco-Genova: il viaggio più antico. Il percorso del lavoro, del benessere. Per migliaia di marittimi lo scalo ligure è da sempre il porto dell'imbarco, degli attracchi magari prolungati di qualche giorno; quelli che consentono una corsa a casa, un saluto veloce alle famiglie prima di navigare verso un'altra parte del mondo. Torre del Greco-Genova, tragitto amico. Fino al 14 agosto. E invece adesso, quella vecchia rotta è la strada del dolore; la percorrono i familiari delle quattro giovani vittime del Vesuviano. Roberto Battiloro è il padre di Giovanni, che con Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stazione, è rimasto ucciso dalle macerie del ponte Morandi. Trova qualche momento per reagire. È la prova di quanto sia potente la forza della disperazione. «Non disperderò questa sofferenza - dice - Dedicherò il resto della mia vita lottando affinché simili tragedie non accadano più».«Non vogliamo cerimonie-farsa. I nostri figli non sono uno strumento per le passerelle pubbliche. Ce li riportiamo dove abbiamo saputo proteggerli. È tra chi li ha amati che riceveranno l'addio».«È il momento della sofferenza ma non siamo ciechi. Non sono in condizione di fare polemiche politiche ma che si tratti del governo attuale o di quelli precedenti, l'incuria e il disinteresse verso i cittadini sono evidenti. Adesso ci lascino piangere in privato».«Il nostro avvocato le ha già presentate».