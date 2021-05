Crollo Ponte Morandi, Salvi «segnalò il rischio crollo per ritardati interventi di manutenzione nel 2013»

In una nota diffusa dall'avvocato Salvatore Marino, Roberto Salvi contesta e rettifica quanto è rappresentato nell’articolo «Morandi, il controllore di Autostrade non aveva mai visto il Ponte» del 16.04.2021, «ove asserite fatti non corrispondenti alla verità accertata documentalmente dagli inquirenti, essendosi inopinatamente travisata una conversazione personale, confidenziale e privata col padre, illegittimamente pubblicata, inducendosi nella percezione dei lettori l'esistenza di responsabilità del mio assistito, totalmente insussistenti».

«Valga il vero - scrive l'avvocato Marino - Salvi non è indagato, in quanto dagli interrogatori degli inquirenti, resi per l’accertamento della verità, non è emersa alcuna responsabilità a suo carico, avendo riferito fatti documentati. Egli è un economista esperto in Risk Management, non è un tecnico, né un ingegnere, né un “controllore” e non era suo dovere ispezionare di persona le infrastrutture, né effettuarvi sopralluoghi. Non sussiste, pertanto, alcuna confessione, non essendoci nulla da confessare! Sino al 4.7.2016, è stato il Risk Manager di Aspi, senza responsabilità della manutenzione delle strutture autostradali, che identifica i rischi riferitigli dagli ingegneri specialisti. Riguardo Ponte Polcevera (Morandi) il rischio è stato individuato e valutato da Salvi sin dal 2013, come “rischio crollo per ritardati interventi di manutenzione”, nel 2015 ridefinito “Rischio Crollo”, definizione più ampia, che nel 2016 è stata mutata da altri a “perdita di stabilità”, dopo il trasferimento di Salvi ad altri incarichi. Peraltro, il corretto funzionamento dei sensori installati sul Ponte Polcevera, è stato attestato a Salvi, dal dirigente responsabile con e-mail acquisita dagli inquirenti».