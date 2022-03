Torino, crollano le scale del palazzo: 13enne precipita nel vuoto

Una rampa di scale si è staccata, questa mattina a Torino, all'interno di un palazzo di via Domodossola. Ferito, in modo non grave, un 13enne che usciva di casa per recarsi a scuola. Quattro le famiglie evacuate, che i vigili del fuoco hanno fatto uscire dalle finestre dello stabile. Sul posto anche la polizia municipale.

Il 13enne è rimasto ferito mentre scendeva le scale che, al primo piano a tre metri di altezza, sono crollate all'improvviso sotto i suoi piedi: è stato ricoverato all'ospedale Maria Vittoria di Torino per accertamenti, ma non sembra grave. "Mio figlio stava andato a scuola ed è caduto in piedi", racconta la madre del giovane ancora sconvolta per l'accaduto. "Ho visto crollare le scale mentre entravo nell'androne - aggiunge un condomino che ha assistito all'incidente - ed è stato terribile".