Cucchi, il comandante dei carabinieri Nistri: «Non guarderemo in faccia a nessuno»

L'inchiesta interna dei carabinieri sul caso Cucchi va avanti dopo che tre carabinieri sono stati indagati per la morte del giovane detenuto morto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009.

«Quei carabinieri sono stati sospesi e nel momento in cui saranno accertate le responsabilità, l'Arma prenderà le decisioni che le competono», fino alla «destituzione: non guarderemo in faccia a nessuno». Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, intervistato su Radio Capital sul caso Cucchi. Nistri sottolinea però che parlare di «violenza di Stato è una sintesi giornalistica, ma non si tratta di una violenza dello Stato ma di alcuni appartenenti dello Stato: lo Stato non può essere chiamato come responsabile della irresponsabilità di qualcuno».





«L'Arma si scusa sempre quando alcuni dei suoi componenti sbagliano e viene accertato che vengono meno al proprio dovere. Ci sono episodi esecrabili per i quali l'Arma si deve scusare, non come istituzione, ma perché alcuni suoi componenti infedeli sono venuti meno al proprio dovere anche nei confronti dell'Arma stessa».



Il generale Nistriha espresso «solidarietà e vicinanza umana» alla famiglia. «Ho già avuto modo di vedere Ilaria Cucchi e il suo avvocato in un'altra occasione - ha aggiunto, rispondendo alla domanda se incontrerà la sorella di Stefano - e non ho alcun motivo per non incontrarla di nuovo, qualora ritenga opportuno un nuovo incontro».



