Cucchi, parla il carabiniere: «Sono rinato, ho fatto il mio dovere»

Nuovi accertamenti e attività di indagine potrebbero essere svolti a seguito della testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco. Il carabiniere nel verbale punta il dito su una serie di minacce, omissioni e atti falsificati sui quali la Procura attiverà verifiche. Non è escluso che nelle prossime settimane i magistrati possano ascoltare altri militari coinvolti nella vicenda.



Sotto la lente degli inquirenti ci sono anche gli interlocutori del comandante della stazione Appia, il maresciallo Roberto Mandolini, imputato per falso e calunnia. In particolare l'interlocutore di una telefonata che avvenne alla presenza di Tedesco, secondo la sua testimonianza. «Il maresciallo Mandolini in tale occasione chiese al suo interlocutore di modificare le annotazioni redatte dai militari in servizio presso il comando in stazione di Tor sapienza nella notte del 16 ottobre 2009 -si legge nel verbale- Annotazioni che in effetti furono modificate: erano state richieste dalla catena gerarchica nell'ambito di un'indagine interna successiva al decesso Cucchi».



Da individuare anche chi fu convocato e da chi dopo questa telefonata. «Nei giorni successivi diversi militari furono chiamati a rapporto da un alto ufficiale dell'Arma (non ricordo chi mi disse che era una Generale) -prosegue Tedesco nel verbale- nell'ambito di un'indagine interna, io non fui convocato».

«Il dibattimento continuerà come tra l'altro è corretto che sia. Tedesco dovrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai reati contestati e confermerà i fatti ai quali lui ha assistito. È previsto che sarà sottoposto a esame; e lui si sottoporrà certamente», ha detto il legale di Tedesco. «Al momento, benché le luci dei riflettori sono tutte puntate su Tedesco e sul coraggio dimostrato per abbattere il muro di omertà, noi rimaniamo concentrati sul processo penale».