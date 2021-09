Cuneo, trovati morti i due escursionisti dispersi

Sono stati ritrovati morti entrambi gli escursionisti dispersi sulle montagne del Piemonte. In Valle Gesso, nel Cuneese, è stato recuperato, in un dirupo, il corpo di un 37enne di origini argentine, Pablo Benzo, che viveva a Torino. Ad avvistarlo l'elicottero dei Vigili del fuoco che ha recuperato il corpo portandolo all'obitorio di Valdieri (Cuneo). Trovato senza vita anche l'escursionista che era disperso sopra Balme (Torino).

L'incidente

Per quanto riguarda l'incidente avvenuto in Valle Gesso, la vittima probabilmente è precipitata per oltre 100 metri lungo un versante caratterizzato da pendii ripidi e salti di roccia. Sul posto sono intervenuti anche il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp) e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che avevano partecipato alle ricerche. Nel pomeriggio è stato trovato morto anche l'escursionista che era disperso sopra Balme (Torino): il corpo era in una zona impervia dove, presumibilmente l'uomo è precipitato ieri, dopo aver perso il sentiero a causa della nebbia. Il ritrovamento è stato effettuato da una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.