Rapina in casa, donna di 54 anni accoltellata alla gola: arrestato un 26enne, caccia ai due complici

Orrore adove unaè stata aggredita in casa e accoltellata alla gola: è accaduto in un'abitazione nel centro della città. La 54enne è stata portata all'ospedale Santa Croce e Carle, dov'è ricoverata nel reparto di rianimazione: le sue. La donna viveva da sola in una casa in via Luzzatti.Per quanto accaduto unè stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Cuneo in un hotel della città, con l'accusa di aver accoltellato la donna: stava cercando di allontanarsi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia il ferimento sarebbe avvenuto durante una rapina: l'uomo - non italiano - sarebbe entrato forzando la finestra al piano terra della villetta, aggredendo poi la donna che si era accorta dell'intrusione.L'aggressione, da parte pare di tre uomini, è avvenuta la scorsa notte intorno alle 3.30, per una rapina: gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza delle case della zona. I ladri si sono introdotti nella casa attraverso una finestra e la donna si è svegliata ed è stata aggredita e colpita. La prognosi non è ancora stata sciolta. L'arma con cui è stata colpita, un coltello, non è ancora stata ritrovata.