Morto Curzio Maltese, giornalista ed ex europarlamentare: aveva 63 anni. «Era provato dalla malattia»

È morto all'età di 63 anni Curzio Maltese. Giornalista, scrittore e autore televisivo, è stato anche europarlamentare dal 2014 al 2019 per la lista "L'Altra Europa con Tsipras". Era nato a Milano nel 1959. Storica firma di Repubblica, era passato al Domani, che dà la notizia della sua morte sul suo sito.

Diversi giornasti hanno omaggiato sui social il collega scomparso. Paolo Condò scrive: «C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi notisti politici. Il più bravo si chiamava Curzio Maltese, e oggi che dobbiamo salutarlo è un giorno ben triste».

Stefano Feltri, direttore di Domani, lo ricorda così: «Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un paese più giusto». «Ciao a Curzio Maltese, il giornalismo come talento e passione», scrive su Twitter Ezio Mauro, che è stato suo direttore a La Repubblica.

Chi era Curzio Maltese

Cresciuto a Sesto San Giovanni, iniziò occupandosi di sport e cronaca per i quotidiani La Notte, La Gazzetta dello Sport e La Stampa, scrivendo editoriali sugli argomenti che lo hanno sempre interessato, dalla politica al cinema, fino allo sport. Gran parte della sua carriera è legata, però, al quotidiano La Repubblica, di cui fu editorialista dal 1995 al 2021, per poi passare dall'anno scorso al Domani. Autore di documentari, come autore televisivo collaborò con Corrado Guzzanti nella realizzazione del programma Il caso Scafroglia, oltre che con Maurizio Crozza ed Enrico Bertolino.