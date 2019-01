Mercoledì 9 Gennaio 2019, 15:00

I posti sono limitati e diversi sono i requisiti richiesti per poter partecipare alla visita dei resti del Titanic, il relitto più conosciuto al mondo.A partire dal prossimo giugno sarà possibile visitare ciò che resta del piroscafo da crociera che salpò dall'Inghilterra il 10 aprile del 1912 con oltre 1500 passeggeri a bordo e che naufragò nella notte tra il 14 e il 15 dopo una collisione con un iceberg.Per poter partecipare alla spedizione, però, è necessario essere maggiorenni e dimostrare una certa dose di agilità, equilibrio e flessibilità.I resti del Titanic sono sul fondale dell'Oceano Atlantico e i visitatori che desidereranno vederli partiranno da Newfoundland in Canada e con un sommergibile raggiungeranno i resti dell'imbarcazione accompagnati da un team di esperti, la spedizione avrà una durata di 11 giorni.Il costo del viaggio è di 105.129 dollari a persona, che sarebbe l'equivalente del biglietto in prima classe dell'epoca, come segnalato dalla pagina ufficiale della spedizione, Titanic Survey Expedition.Sono state programmate 6 spedizioni, organizzate dalla società Oceangate, e al momento sul sito dell'azienda sono prenotabili solo le prime due missioni, ognuna delle quali si compone di nove partecipanti.