Uno degli aggressori è figlio di un consigliere comunale Pd

Giovedì 2 Agosto 2018, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 3 Agosto, 00:05

Uno dei tre ragazzi italiani che hanno confessato di aver lanciato l'uovo che ha feritoè figlio di un consigliere comunale del PD a Vinovo. Questa la novità della tarda serata, dopo che nel pomeriggio era stata diffusa la notizia dell'individuazione dei tre aggressori dell'Atleta italiana.Verso sera, la "bomba" arriva da Matteo Salvini che sul suo profilo Facebook scrive «L'informazione 'ufficiale' ha occupato pagine di giornali e ore di telegiornali per denunciare l'emergenza razzismo, alimentata da quel cattivone di Salvini e dai razzisti della Lega. E invece... Grazie alle indagini dei Carabinieri, a cui vanno i miei complimenti, sono stati presi i lanciatori di uova, che erano mossi non da razzismo ma da stupidità».E, dal Partito Democratico, fanno capire subito che le accuse del leader Leghiste corrispondono alla realtà. La conferma definitiva alle accuse di Salvini arriva dal Sindaco di Vinovo «Nessuno rinfaccerà al nostro consigliere l'accaduto. Quanto accaduto esula da un discorso politico e sarebbe davvero poco edificante». Gianfranco Guerrini, questo il nome del sindaco di Vinovo, difende il consigliere comunale del Pd «Si tratta di un'ottima famiglia, impegnata in politica e nel sociale - aggiunge il primo cittadino -. I ragazzi, però, ogni tanto non accendono il cervello e fanno azione di una totale idiozia»Più tardi anche il consigliere comunale, padre di uno dei tre ragazzi, ha parlato con i giornalisti, assicurando che intende «chiedere scusa» alla giovane atleta della Nazionale italiana, di origini nigeriane. «Quando senti di certi episodi, non pensi mai che tuo figlio sia coinvolto - dice il padre -. Mi dispiace per quello che è accaduto e mi chiedo dove ho sbagliato. Anche i figli dei consiglieri comunali del Pd fanno delle cavolate. Ora lui e i suoi amici se ne assumeranno tutte le responsabilità...»Salvini è poi tornato alla carica: «Non godo per questo - ha commentato il vicepremier - perché è un deficiente a prescindere delle idee politiche, però hanno montato una cagnara di una settimana su Salvini, fascismo, nazismo, razzismo. Poi se andiamo a vedere sono dei figli di papà, i cui papà magari guardano a sinistra. Non aggiungo altro, si commenta da sè. Ma qualcuno deve chiedere scusa».Su Facebook il ministro dell'Internocheaveva scritto: «Vi aggiungo un dettaglio che ancora non troverete: pare che uno dei 'lanciatorì sia! Avete capito bene!!!».«Scommettiamo - scrive ancora - che i tigí taceranno? Per fortuna c'è la rete, che è libera, e per fortuna gli italiani non sono scemi».