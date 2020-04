Dal 18 maggio ripartono i concorsi del Ministero della Difesa sospesi per coronavirus

Riprendono i concorsi del Ministero della Difesa che erano stati sospesi sino al 17 maggio 2020, a scopo precauzionale, su tutto il territorio nazionale. Le procedure concorsuali verranno ripristinate, con adeguate misure organizzative e di sicurezza come rilevamento della temperatura corporea all'ingresso dei centri di selezione, il distanziamento sociale, l’uso di dispositivi di protezione, l’opportuna calibrazione dei gruppi di candidati e la sanificazione giornaliera dei locali, a partire dal 18 maggio 2020, secondo l'ordine di priorità in corso di definizione di concerto con lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate. Gli incorporamenti dei vincitori dei concorsi emanati dalla direzione generale per il personale militare, previsti sino al 31 marzo 2020, saranno differiti a successiva data. Informazioni di dettaglio sui nuovi calendari di svolgimento delle prove di concorso o sulle nuove date di incorporamento verranno pubblicate sulle specifiche pagine del portale della Difesa ovvero tramite messaggio individuale di posta elettronica indicato in sede di registrazione da parte dei candidati. Nello stesso modo, verranno rese note informazioni circa la validità delle documentazioni sanitarie prodotte prima della sospensione ovvero le misure organizzative volte a facilitare i concorrenti nella predisposizione di tutta la documentazione richiesta. © RIPRODUZIONE RISERVATA