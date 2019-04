Dall'Oglio, in chat un terrorista rivelò: «L'organizzazione sa dov'è il prete»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Aprile 2019, 09:00

Una storia controversa quella di Sergio Zanotti, un rapimento particolare anche perché i presunti jihadisti che hanno tenuto in ostaggio l'imprenditore bresciano avevano deciso di inviare proprio al Mattino foto e video in cui veniva chiesto al governo italiano di intervenire per la sua liberazione minacciando altrimenti di decapitarlo. Lunghe conversazioni avvenute su Facebook e su Telegram - trascorse tra Il Mattino e il sedicente «Abu Jihad», la persona che diceva di essere un intermediario di al Qaeda e a cui l'organizzazione terroristica aveva affidato il compito di comunicare con i media. Essendo probabilmente in pericolo la vita del nostro connazionale, molte delle conversazioni intrattenute con il presunto jihadista avevamo deciso di non pubblicarle per ragioni di sicurezza, ma di fornirle alle autorità italiane per agevolare il loro lavoro al fine di agevolare il rilascio di Zanotti.