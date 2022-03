Padova, muore folgorato dal cestello mentre pota il cedro: Daniel aveva 25 anni

Tragico infortunio sul lavoro oggi 16 marzo a Cartura, nel Padovano. Un operaio di 25 anni, Daniel Bianchi, è morto folgorato. E' accaduto lungo via Gazzo. Da una prima ricostruzione il giovane, dipendente di una ditta di giardinaggio, stava lavorando insieme al fratello che era salito su un cestello elevatore, montato su un camioncino, probabilmente per potare i rami di un cedro all'interno di un giardino privato. Una volta innalzata la piattaforma, l'attrezzatura avrebbe toccato dei fili dell'alta tensione.

Daniel Bianchi si trovava all’interno di un cestello. Il braccio meccanico ha toccato i vicini fili dell’alta tensione e il giovane è rimasto folgorato. Sul posto i carabinieri, Spisal e 118. In via Gazzo anche altri colleghi di lavoro. Il giovane era arrivato nell’abitazione privata assieme al fratello, che non ha avuto conseguenze.