Roma, saccheggiata la tomba del giovane calciatore della Lazio Daniel Guerini: rubati i cimeli. L'appello della madre

È stata saccheggiata e vandalizzata la tomba del giovane calciatore della Primavera della Lazio, Daniel Guerini, morto a Roma a soli 19 anni alcuni mesi fa in un incidente stradale. Tutti i cimeli, sciarpe, maglie e 'regali' lasciati sulla tomba al Verano, sono stati rubati. A dare la notizia sui social la madre del calciatore. «È stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel. Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio. Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato - scrive la donna - A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c'è qualcuno che vede tutto».

