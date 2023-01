Daniela Gavio morta a 64 anni: era la vice presidente dell'Autostrada dei Fiori

È mancata nella notte, a 64 anni, Daniela Gavio, manager molto nota nel Tortonese (Alessandria) e figlia primogenita di Marcellino, fondatore con il fratello Pietro dell'omonimo Gruppo imprenditoriale.

Chi era

Laureata in Medicina con una specializzazione in Chirurgia, aveva lavorato nelle aziende di famiglia, ricoprendo incarichi in diverse società. Attualmente era vicepresidente di Astm (concessioni autostradali, grandi opere infrastrutturali) e Sias1958 e nei cda di Appia, Pca, Salt e della Argo Finanziaria. Dal 2020 faceva parte dell'Assemblea del Comitato Tortona per l'Ospedale, costituito durante la pandemia Covid per raccogliere fondi e finanziare l'attività del presidio anche dopo l'emergenza pandemica. Il 'Santi Antonio e Margherità è stato tra i primi Covid Hospital in Piemonte nel marzo 2020. Nubile, senza figli, Daniela lascia il fratello Beniamino, anche lui ai vertici del Gruppo Gavio e patron, socio di maggioranza, della Bertram Derthona Basket (Serie A).

«Apparteneva a una famiglia che ha saputo, negli anni, creare opportunità di lavoro e ottenere risultati imprenditoriali straordinari, restando sempre legata al territorio e dimostrandosi presente, in particolare nei momenti di difficoltà, attraverso le tante generose donazioni», le parole del sindaco Federico Chiodi, affidate a una nota ufficiale del Comune. «Personalmente, - ricorda - ho collaborato con la dottoressa Daniela Gavio durante la fase più drammatica della pandemia Covid quando, come membro dell'Assemblea del Comitato Tortona per l'Ospedale, grazie alla sua preparazione medica, ha aiutato a spendere saggiamente le ingenti somme raccolte a favore di medici, infermieri, pazienti». Dal primo cittadino le condoglianze alla famiglia cui si stringe in questo doloroso momento di lotto, esprimendo la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale e di tutta Tortona.