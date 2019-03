Giovedì 21 Marzo 2019, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati scarcerati Marco Piovella, detto il Rosso, ritenuto capo dei Boys della curva interista, e Nino Ciccarelli, storico capo dei Viking della stessa curva, arrestati tra dicembre e gennaio per gli scontri di Santo Stefano prima di Inter-Napoli in cui morì Daniele Belardinelli.Per Piovella, condannato ieri a 2 anni e 10 mesi, il gup ha disposto l'obbligo di dimora, mentre per Ciccarelli condannato a 3 anni e 8 mesi, i domiciliari. Scarcerati anche gli altri tre ultras condannati ieri.