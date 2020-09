Daniele De Santis, i sogni infranti di Eleonora che festeggiava la vittoria di un concorso. L'amica: «Ragazza straordinaria»

«Non mi capacito. Una ragazza straordinaria vittima di una tragedia simile, sono sconvolta». Eleonora Manta, tra le lacrime di una delle sue compagne di liceo, viene delineata in tutta la sua determinazione. La povera ragazza, uccisa ieri sera a Lecce insieme al compagno, l'arbitro Daniele De Santis, aveva frequentato i primi tre anni di liceo al classico "Colonna" di Galatina per prendere poi la maturità al "Virgilio" di Lecce.

Daniele De Santis, l'arbitro ucciso a coltellate con la compagna, caccia al killer: è un ragazzo con uno zainetto

Lecce, duplice omicidio in condominio: uccisi l'arbitro Daniele De Santis e una donna

Ha studiato successivamente all'Università del Salento laureandosi a pieni voti con lode in Giurisprudenza. In seguito aveva frequentato la scuola di specializzazione per la magistratura e da poco aveva vinto un importante concorso dell'Inps.

Distrutta la madre Rossana Carpentieri, docente all'industriale di Galatone, professoressa rigorosa, ma benvoluta dagli studenti. Circa un anno fa aveva perso il marito a cui Eleonora era molto legata.

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA