Daniele Giovanardi sospeso dall'ordine dei medici perché senza vaccino. L'ex senatore: «Mio fratello non è un no-vax»

Daniele Giovanardi, ex primario del pronto soccorso di Modena, è stato sospeso dall'ordine dei medici. Come riporta la Gazzetta di Modena, il dottore non si sarebbe sottoposto al vaccino contro il Covid, obbligatorio per le professioni sanitarie. Daniele Giovanardi, fratello dell'ex senatore Carlo Giovanardi, in una intervista al giornale online “La Pressa” ha specificato di aver fatto avere all'Ausl di Modena la documentazione, certificati medici, che lo esenterebbe dalla vaccinazione.

L'ex senatore: «Non è un no-vax»

«Mio fratello ha sempre negato di essere un no vax. Ha espresso perplessità sul Green pass e sul vaccino ai bambini, questo sì. Lui ha indicato di avere una patologia, all'Ausl, che lo ha portato a decidere di non vaccinarsi, e credo che in un rapporto di trasparenza l'Ausl avrebbe dovuto rispondergli nel merito, dicendogli se doveva comunque vaccinarsi o meno. Questo non è accaduto, invece della risposta dell'Ausl è infatti arrivata la sospensione dall'ordine dei medici». Queste le parole dell'ex senatore Carlo Giovanardi, in merito alla sospensione del fratello Daniele.