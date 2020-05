Pesaro, l'ex giocatore e ora allenatore Daniele "Polso" Polselli muore a 45 anni nell'incidente

Ultimo aggiornamento: 31 Maggio, 15:30

Una tremenda tragedia ha scosso: l'ex calciatore e ora allenatoreha perso la vita a 45 anni in unstradale in provincia di Pesaro Urbino.Daniele era molto conosciuto come protagonista del palio cittadino ma anche circuito del calcio locale: come giocatore aveva militato nella sua Serra Sant'Abbondio, nella Falco Acqualagna e nel Piobbico, come allenatore sulle panchine di Frontonese e Fotitudo Fabriano.Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina in via Colombara, dove Daniele, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Pergola, ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada. Uno schianto tremendo che ha sbalzato l'uomo fuori dall'abitacolo senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli ed i soccorritori del 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.