Incidente in moto: muore Danilo, fratello del sindaco De Simone

SCURCOLA MARSICANA - Danilo De Simone, 42 anni, fratello del sindaco di Scurcola Marsicana, Nicola, è morto a causa di un incidente che si è verificato in Sardegna, poco dopo le 9 di questa mattina. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un pullman di una compagnia locale. Lo schianto si è verificato nella tratta tra Luras e Olbia della provinciale 196.

De Simone era in Sardegna insieme a un gruppo di amici per un fare un giro con la motocicletta, sua grande passione. Erano arrivati da poche ore a Olbia. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto. «In questo momento di profondi dolore e tristezza sono vicino al sindaco di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone - ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - per la tragica e improvvisa scomparsa del fratello Danilo. Un lutto che ha colpito l'intera comunità scurcolese al quale partecipa quella del capoluogo abruzzese, stretta intorno ai familiari e a Nicolino, che conosco da tempo oltre che per il ruolo istituzionale ricoperto anche per essere un dipendente del Comune dell'Aquila. A nome della Municipalità aquilana e titolo personale giungano sincere condoglianze».