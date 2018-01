Danneggiano centro per bimbi disabili: segnalati sette minorenni

Venerdì 19 Gennaio 2018, 09:50

Accusati di aver danneggiato in più occasioni un centro per la cura di bambini con disabilità, nel Potentino, sette ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sono stati segnalati dai carabinieri alla Procura dei Minorenni. I militari dell'Arma hanno accertato che insieme ai sette minorenni c'era anche un tredicenne, che però non è imputabile. In particolare, l'8 e il 25 dicembre e il giorno di Capodanno, gli otto ragazzi sono entrati nel centro forzando la porta d'ingresso, danneggiando altre porte e finestre e imbrattando i muri con la polvere ignifuga degli estintori. I minorenni sono stati sentiti dai carabinieri alla presenza dei genitori.A Potenza già quattro giovani - uno di 21 anni, due di 17 e uno di 16 - erano stati bloccati la notte scorsa dai carabinieri che li avevano sorpresi nelle aule del liceo classico "Quinto Orazio Flacco", dove erano entrati per rubare o per danneggiare arredi e attrezzature. I quattro - tutti vestiti con felpe con cappuccio - erano entrati nell'istituto forzando una porta e una finestra.