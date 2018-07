Gli agenti del commissariato Prenestino lo avevano accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione per stabilire la sua posizione sul territorio italiano. Ma il brasiliano di 33 anni ha cominciato a colpire con calci e pugni le vetrate e la porta della sala d'attesa.

I poliziotti, immediatamente intervenuti per cercare di calmare l'uomo e riportare la situazione alla normalità, sono stati minacciati e colpiti. Bloccato, con non poche difficoltà, D.S.R. in Italia senza fissa dimora, è stato ammanettato e dovrà rispondere di danneggiamento ai beni dello Stato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Giovedì 19 Luglio 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 11:26

