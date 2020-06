La mamma di Davide, morto a 30 anni: «I polmoni di mio figlio hanno salvato il 18enne quasi ucciso dal Covid»

Ultimo aggiornamento: 15:39

Ila cui sono stati trapiantati entrambi i polmoni, quasi distrutti dal Covid, è stato salvato grazie al gesto di generosità della famiglia di un trentenne morto in un tragico incidente. Quel giovane si chiamavae lo scorso 17 maggio è morto per un incidente in trattore in Sardegna, a Samassi: quando era in coma irreversibile, la mamma e i tre fratelli hanno optato per la, salvando la vita a più di una persona.I polmoni sono infatti andati al 18enne milanese che è finito in rianimazione con i polmoni ‘bruciati’ dal coronavirus. Il cuore ha invece salvato la vita ad una donna sarda di 39 anni, il fegato ad un uomo in Emilia Romagna, i reni a due persone di Nuoro e Carbonia. La mamma di Davide, intervistata dal Corriere della Sera, ha detto di essere costantemente in contatto con la famiglia del 18enne, che nel frattempo sta meglio e respira autonomamente.Davide è morto il 17 maggio, i polmoni a Francesco sono stati trapiantati il giorno dopo. «Mio figlio sarebbe felice di sapere che grazie a lui altre persone sono vive - ha detto al Corriere Ignazia Sanna, mamma del trentenne - Era generoso. Io vorrei abbracciarli tutti, perché so che mio figlio vive in ognuno di loro». Quanto al 18enne, i familiari «ci aggiornano continuamente, sappiamo che sta meglio. C’è voglia reciproca di conoscerci e quando sarà possibile lo incontreremo».