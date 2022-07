Davide Paitoni, 40 anni, in carcere a Milano per aver ucciso il figlio Daniele di 7 anni il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'omicidio avvenne nella sua casa di Morazzone (Varese), dove era ai domiciliari con l'accusa di aver tentato di uccidere un collega di lavoro, nel 2021 ad Azzate (Varese).

APPROFONDIMENTI ITALIA Varese, uomo uccide il figlio di 7 anni e accoltella la moglie poi... VARESE Davide Paitoni, l'ordinanza: «Ha ucciso il figlio con... IL DELITTO Davide Paitoni e l'omicidio del figlio a Varese, l'ultima...

Davide Paitoni suicida, la ricostruzione

«Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni in Morazzone il primo gennaio scorso, si è suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore - scrive in una nota il Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo - Il 6 luglio gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini in relazione all'omicidio del figlio e domani era fissata la discussione, con giudizio abbreviato, nel procedimento per tentato omicidio di un collega di lavoro». Proprio ieri il giudice aveva negato la perizia psichiatrica a Paitoni, stabilendo che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l'esame.

Il legale: «Ognuno faccia i conti con la propria coscienza»

«Ognuno faccia i conti con la propria coscienza». Queste la parole all'ANSA dell'avvocato di Davide Paitoni, Stefano Bruno, dopo il suicidio del 40enne, in carcere per l'omicidio del figlio Daniele, a cui ieri è stato reso noto il rigetto del Gip di Varese alla richiesta di una perizia psichiatrica per il killer.

Niente perizia psichiatrica

Proprio ieri era giunta la notizia che Davide Paitoni non sarebbe stato sottoposto a perizia psichiatrica. Lo ha spiegato il suo avvocato difensore Stefano Bruno, dopo la decisione del Gip di Varese. «Il Giudice ha ritenuto che le modalità con cui è stato commesso il reato è talmente chiara da non rendere necessario procedere con una perizia psichiatrica - ha detto Bruno -. Ripeterò la richiesta in udienza preliminare, anche perché ho aspettato mesi prima di chiedere una valutazione psichiatrica, per sincerarmi personalmente delle condizioni del mio assistito».

«Sintomi molto preoccupanti»

L'avvocato ha spiegato di essersi rivolto a una «psicologa forense, che dopo aver valutato Paitoni, ha relazionato l'esistenza di sintomi molto preoccupanti, ed era mio dovere farlo presente». Paitoni, che a quanto emerso dalle indagini ha ucciso il suo bambino per «punire» la madre che lo ha lasciato, secondo il Gip avrebbe agito con estrema lucidità, dopo essersi assicurato che il padre fosse in camera sua ad attendere il nipotino davanti alla Tv, attirando in una trappola mortale il figlio Daniele con la scusa di una merendina.