Davide Paitoni, l'ultima telefonata dopo aver ucciso il figlio: «Non aprite quell'armadio»

Davide Paitoni (non Paitone come emerso in un primo momento), ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita del figlio Daniele, 7 anni, confessando il brutale delitto avvenuto in provincia di Varese. Poi ha avvisato con un messaggio vocale suo padre, dicendogli di aver fatto del male a suo figlio e di non aprire l'armadio della sua camera da letto, dove ha nascosto il corpo del bambino ucciso con un fendente alla gola.

Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella la moglie. Il corpo del bimbo nascosto in un armadio

Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Varese in presenza di gravissimi indizi nei confronti dell'uomo, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto durante il quale Paitoni ha tentato di speronare i militari. In macchina aveva coltello e cocaina.

I FATTI

Davide Paitoni, 40 anni, ha ucciso il figlio Daniele di 7 anni, ieri sera, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Poi è andato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la ex moglie che era ospite dai suoi genitori e si è dato alla fuga. I carabinieri lo hanno fermato nella giornata di oggi a Viggiù.