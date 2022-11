Davide Pasquali, super-latitante arrestato in Spagna. Gestiva lo spaccio a Tor Bella Monaca

È stato arrestato in Spagna tra Malaga e la città Fuengirola, nella sera del 16 novembre, Davide Pasquali, uno dei latitanti più ricercati della criminalità romana. Il 30enne, originario del quartiere di Tor Bella Monaca, è stato trovato in possesso di documenti falsi.

Davide Pasquali, chi è il super-latitante

Secondo quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, l'uomo è gravemente indiziato di aver svolto un ruolo di rilievo di una delle piazze di spaccio del quartiere della periferia romana sottraendosi alla cattura nell'ambito di un'operazione condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati che, il 27 aprile 2021, disarticolò un'intera piazza di spaccio, con l'arresto di 50 soggetti. Nei confronti dell'uomo erano stati emessi, dall'autorità giudiziaria romana, un decreto di latitanza, un mandato di arresto europeo a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Roma. I reati contestati a Pasquali sono l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché plurime condotte di spaccio al minuto.

L'arresto

L'arresto è stato possibile grazie alla costante sinergia investigativa tra il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Frascati (Rm), delegato dall'A.G. romana alla ricerca del latitante, la Direzione centrale per i servizi antidroga, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia attraverso il quale è stata attivata l'unità spagnola della rete europea per le ricerca latitanti pericolosi (E.n.f.a.s.t. European network Fugitives Active Search Teams) che ha provveduto, unitamente alla Policia Nacional di Malaga, alla localizzazione del latitante.