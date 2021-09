Davide Pecorelli, ritrovato vivo dopo nove mesi l'imprenditore perugino scomparso

PERUGIA Il miracolo è compiuto e oggi dovrebbe riabbracciare i familiari: Davide Pecorelli, imprenditore di San Giustino scomparso è stato rintracciato a bordo di un'imbarcazione nei pressi di un'isoletta al largo di Livorno. Un liero fine tutto da raccontare dopo nove mesi di sparizione. Le ultime tracce portavano in Albania. L’imprenditore altotiberino ed ex arbitro di calcio si era recato in terra albanese per lavoro come altre volte in passato.

Impegnato nella ristorazione con un hotel a Lama, dove abita, e nella gestione in franchising di parrucchierie e centri estetici a San Giustino, Città di Castello, Sansepolcro e Corciano, aveva allargato il “giro” in quel Paese ben prima che la pandemia lo mettesse in difficoltà. Giunto all’aeroporto di Tirana subito dopo Capodanno, Pecorelli aveva noleggiato una Skoda Fabia che tra il 7 e l’8 gennaio un contadino ritrova carbonizzata a Puka, sulla strada Gjegjan-Reps.

Le forze dell’ordine risalgono all’identità tramite la documentazione con la quale l’uomo ha affittato la macchina. Viene indicato come un «turista straniero», ma il particolare appare insignificante. O forse no, ma da quel momento di lui si perdono le tracce. Secondo gli investigatori ermerge che nell’auto bruciata a Reps, nella zona di Gjegjan di Puka, c’erano ossa umane, un orologio di valore e un cellulare. Ma, dall’Italia, non è chiaro se e in quale modo sia collegata alla scomparsa di Pecorelli.

Poi è stato stabilito che quando la macchina ha preso fuoco, Pecorelli stesse rientrando in albergo da un giro per affari nel nord dell’Albania, come affermato dal suo socio di quella nazionalità. Ora l'epilogo diverso e per fortuna di tut'altra natura di quanto sospettato finora. Oggi l'imprenditore verrà sentito dalle autorità giudiziarie perugine diretta dal procuratore Cantone.