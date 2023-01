Colpo nella villa dell'imprenditore Saturtino De Cecco, il re della pasta, a Montesilvano, in provincia di Pescara. La moglie e la figlia di 5 anni stavano rientrando a casa, ieri sera verso le 21, quando sotto la minaccia delle armi sono state prese in ostaggio al cancello della villa da quattro banditi armati e con i volti trasvisati. I malviventi, una volta entrati in casa, hanno chiuso la moglie e la bambina in cucina, sorvegliate da due dei rapinatori. L'imprenditore, che era già nella bellissima villa sulle colline di Montesilvano, è stato costretto da altri due banditi ad aprire la cassaforte.

La rapina

Sono stati attimi di puro terrore. La banda ha preso tutto il bottino fatto di orologi e altri preziosi, più una pistola regolarmente detenuta dall'imprenditore abruzzese, poi sono fuggiti con un'Audi, precedentemente rubata e guidata da quinto complice che era fuori ad attenderli. Tutto si è svolto in 20 minuti, senza usare violenza agli ostaggi, ma sono stati attimi di grande tensione e paura.

Sul colpo a casa di Saturnino De Cecco, per tutti Nino, indagano i carabinieri della compagnia di Montesilvano. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una banda di persone dell'Est. Il colpo è stato preparato studiando le abitudini della famiglia. La villa assaltata è isolata.