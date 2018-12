De Giovanni: «L'odio anti-meridionale è un'emergenza. Ecco perché hanno paura di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Dicembre 2018, 09:13

C'è qualcosa di gravissimo in quanto accaduto l'altra sera a Milano, prima, durante e dopo la partita tra Inter e Napoli, che Maurizio De Giovanni teme possa sfuggire all'attenzione generale: qualcosa più grave del clima di guerriglia urbana e degli assalti ai pullmini dei tifosi partenopei, degli incidenti sfociati nel dramma della morte di un tifoso nerazzurro, dei fischi razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly dalla curva dello stadio di San Siro, delle polemiche e delle accuse e pure della sconfitta subita in extremis dalla squadra di Carlo Ancelotti. «È il segnale di una divisione progressiva e ormai evidente tra il Nord e il Sud. È il manifestarsi di un sentimento anti meridionale giunto a livelli di emergenza civile, che non può essere relegato nell'ambito degli scontri tra tifoserie. Il fatto è che gli stadi stanno facendo venir fuori il peggio del nostro Paese. Su questo occorre riflettere», rileva l'autore delle saghe del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, di libri che sono puntuali bestseller e amatissimi ovunque. Anche nel Settentrione.«Attenzione: bisogna distinguere. Napoli come città resta la più amata, i napoletani no. Vengono percepiti come un'entità diversa rispetto alla città, vista come indicava Benedetto Croce, un Paradiso abitato da diavoli. Per altro, si tratta di una immagine perfettamente affine al modo in cui gli stessi napoletani si pongono. In realtà non è così».«Siamo di fronte a una grande perversione: non è possibile distinguere la città di Napoli dalle persone che la abitano, insieme formano una identità complessa ma inscindibile. E questo vale anche nel calcio, che anzi ne costituisce la testimonianza evidente e quasi paradigmatica».«Nessuna grande città italiana ha una sola squadra. Napoli sì. Non è un caso, perché Napoli e il Napoli sono sovrapponibili, entità che si intrecciano e danno forma a una sola creatura dal formidabile segno identitario. E l'identità viene fornita proprio da chi anima questo organismo, cioè dai napoletani. Il senso del luogo è dato anche se non soprattutto da chi l'abita. Da Ponticelli a Posillipo la gente nella sostanza è la stessa. Questa è la sua forza, che diventa motivo di odio».«Certo, perché in un mondo omologato è una città diversa. E oggi si ha paura e si odia chi appare nella sua diversità che è cifra di una identità precisa».