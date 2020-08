Tumore raro: mamma Deborah muore a 31 anni, due comunità sotto choc

Due comunità, Giavera e Sacile tra Veneto e Friuli in lutto per Deborah Cinquemani, mamma di 31 anni morta per un tumore raro. Di Sacile era originaria e lì, subito dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare nella tabaccheria gestita dal papà Leo. La storia è riportata da Il Gazzettino.

A Giavera, invece, si era trasferita negli ultimi anni, dopo il matrimonio con Rosario Pompeo, calabrese di origine, incontrato nel 2011. Con lui aveva avuto tre figli, i gemelli Leonardo e Francesco e Maria Pia, la più piccola.

