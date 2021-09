Decathlon, muore donna in un negozio a Padova: corpo scoperto a fine turno in camerino

Tragedia in un punto vendita di Decathlon in veneto dove una donna è morta in circostanze drammatiche. La cinquantenne è stata trovata a terra esamine in un camerino dai responsabili della vigilanza. Questi, in fase di chiusura del punto vendita, sono stati allertati da uno dei camerini, bloccato insolitamente dall’interno. La vittima si chiama Mariella Sato, originaria di Cadoneghe. Fatale un malore avvenuto ieri sera, 22 settembre, nel punto vendita Decathlon di via Venezia a Padova. Subito è intervenuta una Volante della Polizia. Gli agenti hanno provveduto a informare il Pm di turno che ha disposto di mettere la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

