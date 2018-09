Decreto Genova, lo Stato potrà anticipare i fondi: esclusa la Società Autostrade

La Struttura Commissariale per il superamento dell'emergenza, ha ricevuto da Autostrade per l'Italia il piano di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, che era stato sollecitato al Concessionario lo scorso 20 agosto. I documenti sono stati inviati al premier Giuseppe Conte e alle altre autorità competenti.







Lo rende noto un comunicato, nel quale si ricorda che «ai sensi della normativa vigente spetta alla concessionaria il dovere di garantire la sicurezza e ripristinare l'infrastruttura nel più breve tempo possibile».



L'inoltro della documentazione con l'intero progetto è stato effettuato, precisa la nota, «in considerazione del fatto che verrà nominato un nuovo Commissario di Governo per la demolizione e la ricostruzione del ponte». Nel caso in cui Autostrade non pagasse o ritardasse le spese di ricostruzione del ponte sarà lo Stato ad anticiparle, attingendo al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale.



Lo prevede la bozza finale del decreto Genova che l'Ansa ha visionato. «Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2019».

Giovedì 27 Settembre 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 18:43

