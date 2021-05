Deepfake sul web: «Sei anni di carcere per chi fabbrica video falsi di star, politici e vip»

Il bomber della Lazio Ciro Immobile canta «Grazie Roma» indossando la casacca giallo-rossa, Insigne in bianconero è tanto impossibile quanto Ronaldo in azzurro che urla «Quei ragazzi della curva B», e c'è perfino Totti che, anatema!, gorgheggia l'inno della Lazio «Vola un'aquila nel cielo». E come non rimanere a bocca aperta per la regina Elisabetta che si scatena in un balletto techno o Tom Cruise che fa giochi di prestigio? Tutti fake, anzi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati