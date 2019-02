Cogne, Annamaria Franzoni è libera: «Vorrei far capire che sono innocente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Febbraio 2019, 07:30

Libera. Dopo 6 anni e un mese di carcere e altri 4 anni e 8 mesi di detenzione domiciliare. Anna Maria Franzoni, «la mamma di Cogne», ha scontato la sua pena per l'omicidio del figlio Samuele di 3 anni commesso il 30 gennaio del 2002. E torna a casa, non più quella a due piani e giardino di Ripoli Santa Cristina dove ha scontato la pena ai domiciliari ed è in vendita, ma una villetta più grande e isolata in un paese vicino sempre nella provincia bolognese. Probabilmente si tratta di San Benedetto Val di Sambro, dove abitano i genitori e i fratelli. Torna con il marito Stefano Lorenzi, che non l'ha mai abbandonata, e i due figli Davide (oggi 24enne) e Gioele, oggi sedicenne, nato un anno dopo il delitto.Il provvedimento che la riporta in libertà le è stato consegnato già da qualche giorno. Annamaria ha avuto il tempo di chiudere la vecchia casa, dove la famiglia Lorenzi era in affitto, e traslocare. Per ora, fa la casalinga. Non è impegnata più nel laboratorio di sartoria delle cooperativa sociale dove aveva ottenuto il beneficio del lavoro esterno mentre scontava la pena ai domiciliari. Un'opportunità che le era stata offerta da don Giovanni Nicolini, sacerdote bolognese, che spiega: «Ormai è un po' che non la vedo, siamo buoni amici. Ha una vita di famiglia e non va più a lavorare, ha ricostruito interamente la sua vita».